Live TMW
Genoa, Ellertsson: "L'Inter è forte, forse potevamo fare qualcosa in più"
TUTTO mercato WEB
Il Genoa ci prova ma non sfonda. A San Siro i rossoblu perdono 2-0 contro l'Inter capolista, puniti dalle reti di Dimarco e Calhanoglu. In conferenza stampa è intervenuto il giocatore rossoblu Mikael Ellertsson
Com'è stata la tua partita?
"Dimarco è un giocatore forte, abbiamo migliorato alla fine".
Potevate fare qualcosa in più?
"L'Inter è forte, forse potevamo fare qualcosa in più e anche io con qualche occasione di testa".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Luca Calamai Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Le più lette
1 Inter, lo scudetto in pugno ma per tornare grande in Europa serviranno nuovi campioni. Il Como riuscirà a tenere Fabregas e Paz? La Juve vuole la conferma di Spalletti ma il tecnico chiede giocatori importanti
Ora in radio
11:00Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Primo piano
Serie A
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"