Ellertsson: "Il gol al Bologna il momento più bello al Genoa. De Rossi ci ha dato autostima"

Mikael Egill Ellertsson è ormai pienamente inserito nel contesto Genoa. Nel corso della sua intervista rilasciata a Il Secolo XIX, ha ricordato qual è stato il momento più bello vissuto con la maglia rossoblù: "Il gol realizzato al Dall'Ara. Peccato però per il risultato, proveremo a rifarci e io tenterò di segnare, voglio farlo in ogni partita. Non vado oltre le due reti a stagione ultimamente, devo farne di più".

Qualcosa nel Genoa è cambiato con l'arrivo di De Rossi e a sottolinearlo è proprio l'islandese: "Ci ha dato tanta autostima e questo ci aiuta molto. Il nostro obiettivo è salvarci, poi è chiaro che io voglio pure migliorare come calciatore". Tra mezzala o esterno, Ellertsson non sceglie: "Non è un problema dove vengo schierato...".

In carriera il classe 2002 vanta 91 presenze e 6 gol con il Venezia, 21 gettoni e una rete con il Genoa, 15 match con il Fram Reykjavik, 13 apparizioni con lo Spezia e 7 partite con la SPAL. Il contratto che ha sottoscritto con il Grifone scadrà il 30 giugno 2029, ovvero tra 3 anni e mezzo. Il tempo per dimostrare tutto il suo valore c'è e lui ha intenzione di sfruttarlo al meglio delle sue possibilità.