Live TMW Genoa, Frendrup: "Cambiato atteggiamento nel secondo tempo, felice del gol"

20.58 - Al termine del match contro il Cagliari al "Ferraris", il centrocampista del Genoa Morten Frendrup interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

Il gol realizzato.

Ho chiuso gli occhi e ho tirato. Sono molto contento di questo gol.

Il "Ferraris" si è unito a voi come squadra.

"Ogni punto è importante per noi e per il nostro percorso. Anche oggi era molto importante vincere qua. E' sempre un bellissimo sentimento farlo davanti ai nostri tifosi".

Segni sempre contro il Cagliari. Ci pensi?

"No. Ero concentrato solo sul mio ruolo di centrocampista. Non ci ho pensato":

Cosa è cambiato nel secondo tempo?

"Dopo un primo tempo fatto malissimo, abbiamo cambiato atteggiamento mettendo più controllo del gioco e più sicurezza. Abbiamo poi segnato il secondo gol e poi Leo ha chiuso la partita".

Cosa ti chiede De Rossi?

"Mi piace tanto questo ruolo di play. Il mister vuole che gioco la palla. Mi piace molto e poi mi posso concentrare anche su altre cose. Devo migliorare sulla forza e sulla riconquista della palla ma in allenamento sto imparando tanto".

Cosa ti piace di più di De Rossi?

"La passione e come cura i dettagli. Ci aiuta molto in allenamento su questo aspetto".

21.17 - Termina la conferenza stampa di Morten Frendrup.