TMW Genoa, i tifosi ricordano Vincenzo Claudio Spagnolo: "Da 31 anni vivi nel cuore"

I tifosi del Genoa in memoria Vincenzo Claudio Spagnolo. Nel corso della partita contro il Napoli sono stati tanti gli striscioni srotolati sia dalla Gradinata Nord che dalla Gradinata Zena in ricordo del sostenitore rossoblù ucciso da Simone Barbaglia prima della gara contro il Milan che si giocò al "Ferraris" il 29 gennaio 1995. E il pubblico rossoblù non lo ha mai dimenticato. Il drappo "Claudio" è sempre presente nel cuore pulsante del tifo del Grifone in ogni partita segno che il ricordo di "Spagna" è sempre vivo.

Il 29 gennaio la commemorazione

Già nella ricorrenza dei 31 anni dall'uccisione i gruppi del tifo organizzato della Nord si sono dati appuntamento fuori dallo stadio di Marassi per ricordarlo, come sempre fanno ogni anno, con mazzi di fiori e sciarpe posate dal monumento in pietra a lui dedicato.

Gli striscioni e mazzo di fiori sotto la Nord

E prima del fischio d'inizio della partita, il papà Cosimo insieme alla società è entrato in campo posando un mazzo di fuori sotto la Gradinata Nord che nel corso del match ha esposto questo striscione: "Claudio, in ogni stadio portiamo il tuo nome. Da 31 anni vivi nel cuore". Un drappo viene appeso anche nella Gradinata Zena (la Sud): "I tuoi fratelli ti rendono onore, Spagna per sempre Grifone".