Live TMW Genoa, Masini: "Dispiace per i tifosi. L'atteggiamento in campo è giusto"

18.02 - Al termine del match pareggiato contro il Parma, il centrocampista del Genoa Patrizio Masini interverrà in conferenza stampa. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.com.

18.15 - Inizia la conferenza stampa di Patrizio Masini.

Un pareggio amaro.

"Sull’episodio finale sfido chiunque a non avere un atteggiamento negativo. Ci dispiace molto per i tifosi, capiamo la loro frustrazione. Dobbiamo iniziare a fare punti, volevamo farlo già da oggi. C’è rammarico, ma l’atteggiamento oggi non è stato sbagliato".

Cosa manca per riuscire a vincere, un peso importante?

"Fiducia no, ma i dati dicono che abbiamo fatto pochi gol. Soprattutto in casa spinti dal pubblico dobbiamo farne di più. Il calcio è così, facciamo gol su rigore e va tutto bene e il secondo tempo è visto come un grande secondo tempo dove abbiamo creato tre o quattro palle gol nitide. Suzuki, oltre al rigore, ha fatto tre parate molto importanti. Ovviamente era una partita da vincere, lo sappiamo".

Ci sono alcune difficoltà a costruire gioco, cosa dovete fare?

"Quando sono rimasti in dieci si sono abbassati tanto, dovevamo muovere la palla più velocemente da destra a sinistra per farli uscire di più. Tra le linee c’erano veramente pochi spazi. Oggi se c’era una squadra che meritava di vincere eravamo noi, ovviamente ci dispiace e già da domenica prossima dobbiamo cercare la vittoria".

E' la tua stagione della conferma?

"Io qui sto benissimo, l’ho detto l’anno scorso e lo confermo quest’anno. Starei meglio se avessimo dei punti in più, un qualcosa che l’anno scorso ci veniva perché da quando è arrivato il mister di partite ne abbiamo sbagliate veramente poche. Dobbiamo ritrovare la serenità che avevamo l’anno scorso, quando partite come queste per la maggior parte le vincevamo. Sono stati i punti con cui abbiamo costruito la salvezza".

Più frenetici col Parma in dieci?

"É sicuramente una cosa sulla quale stiamo lavorando, come ho detto prima parlano i dati. Abbiamo fatto pochi gol e penso che oggi l’area l’abbiamo riempita. Non so quanti cross o tiri abbiamo fatto, ma penso che siamo in doppia cifra di entrambi. Ci vuole forse più serenità nella scelta dell’ultimo passaggio, non è facile in questo momento. Di sicuro, se vogliamo portare a casa i tre punti, dobbiamo migliorare".

18.21 - Termina la conferenza stampa di Patrizio Masini.