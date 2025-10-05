Genoa, Masini: "Da quando c'è Vieira poche volte abbiamo sbagliato l'atteggiamento"
TUTTO mercato WEB
Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Cerchiamo sempre il risultato attraverso la prestazione, ultimamente sta venendo meno, ma da oggi proviamo a cambiare la situazione. E' un momento in cui le cose potrebbero andare meglio, ma noi non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento e da quando è arrivato il mister è capitato poche volte. Già da oggi dobbiamo ripartire dalla grinta che abbiamo sempre avuto. Lavoriamo molto in settimana, cerchiamo di trovare nuove soluzioni già da oggi".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Enzo Bucchioni Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Le più lette
4 Il Milan la butta via. Leao sbaglia due gol, Pulisic il rigore. La Juve non vince più: David e Openda flop, deve giocare Vlahovic. Mentalità sbagliata.
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Serie A
Serie B
Modena-Virtus Entella 2-0, le pagelle: Gliozzi glaciale dal dischetto. Mendes decisivo dalla panchina
Serie C
Calcio femminile