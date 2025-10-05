Genoa, Masini: "Da quando c'è Vieira poche volte abbiamo sbagliato l'atteggiamento"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, prima del match contro il Napoli è intervenuto al microfono di DAZN: "Cerchiamo sempre il risultato attraverso la prestazione, ultimamente sta venendo meno, ma da oggi proviamo a cambiare la situazione. E' un momento in cui le cose potrebbero andare meglio, ma noi non dobbiamo sbagliare l'atteggiamento e da quando è arrivato il mister è capitato poche volte. Già da oggi dobbiamo ripartire dalla grinta che abbiamo sempre avuto. Lavoriamo molto in settimana, cerchiamo di trovare nuove soluzioni già da oggi".