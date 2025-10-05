Genoa, Masini: "Dobbiamo mantenere grinta e attenzione, vogliamo sbloccarci già oggi"

Patrizio Masini, centrocampista del Genoa, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della sfida contro il Napoli, valevole per la sesta giornata di Serie A. Il giocatore rossoblù ha analizzato il momento della squadra, ultima in classifica, sottolineando l'importanza dell'atteggiamento e della personalità per affrontare i campioni d'Italia. Masini ha anche affrontato il tema della difficoltà realizzativa, evidenziando il lavoro svolto per migliorare in fase offensiva.

Il Genoa che pareggiò 2-2 rinviando la festa Scudetto del Napoli mostrò grande carattere, sempre dentro la partita, cattivo. In un momento così, guardando la classifica dove siete ultimi, c'è bisogno anche di quel tratto, di personalità e carica?

"Certamente, da quando è arrivato il mister penso che quasi ogni partita abbiamo giocato con quell'atteggiamento lì. Oggi più che in altre partite, visto l'avversario, dobbiamo mantenere quel livello di grinta e di attenzione."

Bisogna fare anche qualche gol perché lì fate fatica. È questione di soluzioni, magari un po' di lucidità che manca lì davanti, di coraggio?

"Noi lavoriamo da tante settimane per poter fare più gol, i frutti non si stanno vedendo ma speriamo di sbloccarci il prima possibile, già oggi. Sicuramente è l'aspetto su cui dobbiamo lavorare."