TMW Genoa, offerta per Bento dell'Al Nassr. Può essere il prossimo portiere del Grifone

Il Genoa ha fatto un'offerta per Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano dell'Al Nassr, in Arabia Saudita. Il numero uno aveva già comunicato qualche tempo fa al proprio di club di sognare l'Europa e di volersene andare in inverno, con le italiane che sono sul suo profilo.

Il Genoa del resto ha seguito Perin e Mandas, ma non è riuscito a trovare la quadratura per arrivare al cartellino dei due. Da capire se per il brasiliano sarà più semplice, considerato che pure gli arabi stanno pensando di trovare un altro profilo per la porta.

La decisione è probabilmente per non perdere il posto al Mondiale che si giocherà fra Canada, Stati Uniti e Messico in programma in estate. Nel 2024, prima di accettare l'offerta dall'Arabia Saudita, aveva spiegato come "Il calcio europeo è diverso dal calcio brasiliano e sudamericano. I migliori giocatori del mondo giocano in Europa, il che significa che il calcio europeo è il migliore del mondo. Sogno di giocare in Europa, ogni giocatore lo sogna. Se ciò accadrà, sarà una cosa naturale. Se arriverà un’offerta penserò attentamente al mio futuro. È giocando che si arriva in Nazionale e se lascio il Brasile per andare in Europa voglio continuare a giocare per restare in Nazionale".