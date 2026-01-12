Fuga dalla prigione dorata per riaprirsi all'Europa: Genoa, chi è Bento. Era stato scelto dall’Inter

L’Arabia Saudita è durata, per Bento Matheus Krepski, meglio noto solo come Bento, una stagione e mezza. Il tempo di incassare qualche assegno corposo - stipendio da circa 6 milioni di euro a stagione - e capire che, a 26 anni, è ancora troppo presto per chiudersi nella prigione dorata di Riyadh, dove l’Al-Nassr lo ha accolto nel 2024, pagandolo circa 18 milioni di euro. Lo sbarco in Europa è ormai questione di giorni: è infatti definita la trattativa che lo porterà a essere il nuovo portiere del Genoa, alla corte di Daniele De Rossi (in foto).

Chi è Bento. Classe ’99, brasiliano di Curitiba, è nato e cresciuto calcisticamente nella principale squadra della città, il Club Athletico Paranaense. Mai circondato da troppo hype, è sempre stato considerato in patria un interessante prospetto, ma anche un “regolarista". Poco spettacolo, tanta sostanza. Di brasiliano ha soprattutto il piede - destro -, con cui contribuisce alla ripartenza dal basso, una qualità ormai indispensabile per qualsiasi portiere di alto livello. Prima del trasferimento in Arabia era anche entrato nel giro della nazionale: 6 presenze, compreso un indolore ma non felicissimo ko con l’Argentina a Buenos Aires per 4-1, nel percorso di qualificazione ai Mondiali. Non eccezionale il dato sui rigori: 2 parati su 24 affrontati in carriera.

Era stato scelto dall’Inter. Quello di Bento con l’Italia è un feeling di vecchia data. Anzitutto, perché del nostro Paese il portiere brasiliano ha il passaporto, elemento non proprio secondario. E poi perché il classe ’99 era finito al primissimo posto nella lista della spesa dell’Inter, convinta di aver trovato in Brasile una sorta di nuovo Julio Cesar. Tra le richieste del club di Curitiba - almeno 15 milioni di euro - e la maggior fattibilità dell’operazione Josep Martinez, guarda caso proprio con il Genoa, alla fine non se ne fece nulla: l’Inter puntò sullo spagnolo tuttora vice di Sommer, Bento sull’Arabia Saudita. Salvo essere pronto a sbarcare in Europa, e non casualmente in Italia, dato che ha preferito il Genoa al West Ham e alle sirene della Premier League: è anche il modo, a sei mesi dall’estate, di riproporsi al mercato della Serie A. Magari anche a qualche vecchio fan.