L'incredibile storia di Bento. Voleva l'Italia per il trampolino, bloccato da un rosso altrui

In Arabia sono particolari, decidendo spesso sull'entusiasmo del momento. Probabilmente i dirigenti dell'Al Nassr, dopo avere visto l'espulsione di Al-Aqidi nel big match contro l'Al Hilal, hanno capito che c'era un motivo per cui avevano speso diversi soldini per Bento Matheus Krepski, portiere brasiliano che era praticamente del Genoa. Il club arabo aveva aperto al prestito con diritto di riscatto, mentre lo stesso numero uno pregustava già la sua avventura italiana. Questo perché c'era il ballo dei portieri a giugno, almeno in alcune piazze: possibilità all'Inter (non più al Milan, ma è storia recentissima), magari a Fiorentina e Juventus, forse alla Lazio.

Ed era il motivo per cui aveva scelto la Liguria rispetto all'Inghilterra. Fino a quel momento aveva giocato solamente una volta in quattordici partite, finendo spesso in tribuna per le liste. Da lì è tornato a essere titolare - da capire se intoccabile - con il club che è passato da tre sconfitte consecutive a cinque vittorie di seguito. Magari non è un segnale, probabilmente un po' del suo zampino c'è.

Così Bento è tornato a essere il portiere titolare, mentre il Genoa è andato su Biljow. Non è dato sapere chi ci abbia perso, ma il brasiliano guadagna dodici milioni di euro all'anno. Non un brutto accontentarsi.