Udinese ko e quarti di Coppa Italia, QS in apertura: "Un'altra Juve per Spalletti"

Anche l'edizione odierna di QS apre al sua prima pagina con la Juventus, reduce dal 2-0 contro l'Udinese che vale la qualificazione ai quarti di Coppa Italia. Il risultato dell'Allianz Stadium è frutto di un autogol propiziato da David e del rigore segnato da Locatelli, entrato nel secondo tempo al posto dell'infortunato Gatti: "Un'altra Juve per Spalletti - si legge a centro pagina -. Coppa Italia, superata l'Udinese 2-0: Signora ai quarti".

Tra gli altri ottavi in programma oggi ci sono anche Inter-Venezia ("Chivu cambia, col Venezia torna in porta Martinez") e Atalanta-Genoa ("Turnover Atalanta contro il Genoa").

"Ho visto la squadra meno preoccupata nel prendere delle decisioni e fare delle giocate - le parole del tecnico della Juventus, Luciano Spalletti, nella conferenza stampa post partita -. Noi abbiamo bisogno di questo, perché non siamo una squadra fatta da 100metristi, però nelle altre partite non ero tranquillo in panchina invece oggi si. Questo significa che abbiamo fatto una partita corretta per tutti i 96 minuti. Gatti? Non lo so, perché lui ha male ed ha sentito uno scrocchio dentro al ginocchio. Domani verrete informati dai medici. Noi abbiamo la nostra qualità medica che vi dirà tutto. Le vittorie servono, perché è l'unica medicina corretta per sentirsi liberi dalle pressioni e tensioni. Io ho sempre visto qualcosa di meglio giorno per giorni. Adesso la squadra inizia a ragionare in maniera differente con la palla nei piedi. Oggi accontentiamoci perché abbiamo fatto dei passi in avanti non indifferenti".