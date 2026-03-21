TMW Genoa, oggi scarico poi quattro giorni di riposo: appuntamento a Pegli giovedì 26

La soddisfazione per la prestazione. L'amaro in bocca per la sconfitta. Il Genoa arriva all'ultima sosta per le Nazionali con una gara positiva ma con zero punti dopo la sfida contro l'Udinese. I rossoblù hanno combattuto, creato molto ma non concretizzato venendo poi puniti con la classifica e più spietata legge del calcio: gol sbagliato, gol subito. Il pubblico di Marassi però ha apprezzato quanto visto in campo, in pieno spirito con il credo calcistico di Daniele De Rossi, è ha applaudito la squadra all'uscita dal campo.

Oggi scarico, il 26 la ripresa

E lo stesso allenatore è rimasto soddisfatto da quanto visto sul terreno di gioco speranzoso di vedere gli stessi concetti alla ripresa contro la Juventus. Per preparare la gara dell'Allianz Stadium di Pasquetta ci sarà tempo. La squadra nel frattempo si presenterà in campo al "Signorini" nella giornata di oggi per una seduta di scarico post gara. Dopo di che saranno previsti quattro giorni di stacco con il gruppo che si ritroverà a Pegli nella giornata di giovedì 26.

Staccare la spina

Quattro giorni che serviranno al gruppo per "staccare la spina", come ha detto lo stesso De Rossi in conferenza stampa nella pancia del "Ferraris". Un premio per come la squadra sta rispondendo ai dettami dell'allenatore e per quanto fatto vedere in termini di temperamento ma anche di gioco in campo. Poi, come detto, testa alla Juventus di Spalletti.