Roma-Juve, Wesley ammonito e già diffidato: salterà la sfida contro l'ex giallorosso De Rossi
Brutte notizie sul fronte squalifiche per la Roma. Già diffidato, il laterale brasiliano Wesley è stato infatti appena ammonito nel match attualmente in corso contro la Juventus e salterà dunque la prossima partita contro il Genoa dell'ex Daniele De Rossi. Appuntamento in programma l'8 marzo.
