Serata speciale per Ethan Mbappe: gol al PSG sotto lo sguardo del fratello Kylian

Una partita imperdibile. Il giorno dopo la vittoria del Real Madrid contro il Villarreal, Kylian Mbappé ha seguito il match tra Lilla e PSG al Pierre Mauroy, accompagnato dal padre Wilfried. L’attaccante ha scelto di assistere alla partita come spettatore, osservando attentamente il fratello minore Ethan.

Partito dalla panchina, il giocatore classe 2006 è stato decisivo: al 85' ha siglato il gol del pareggio per il LOSC, confermando il proprio talento e guadagnandosi applausi e attenzioni proprio contro la sua ex squadra. La presenza di Kylian e papà Wilfried ha reso la partita ancora più speciale, evidenziando il sostegno familiare nel percorso di crescita di Ethan e il legame profondo tra fratelli. Un momento di grande emozione che ha unito passione sportiva e affetto familiare, trasformando il gol in un episodio memorabile non solo per i tifosi.