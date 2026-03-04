Genoa-Roma, quanti incroci al "Ferraris": serata di ex e delle occasioni (di mercato) mancate

Genoa-Roma racchiude tante storie. In campo le due squadre si daranno battaglia per i rispettivi obiettivi: dalla salvezza del Grifone alla zona Champions League dei capitolini. Ci sono però tanti incroci al "Ferraris" come quelli in panchina. Su quella rossoblù siede Daniele De Rossi, bandiera che in giallorosso ha collezionato più di 600 partite (616 per la precisione) fra le varie competizioni oltre ad aver allenato per un anno la squadra del suo cuore. Dall'altra parte c'è un certo Gian Piero Gasperini, protagonista da allenatore della promozione in A nel 2006-2007 oltre ad un quinto posto nel 2008-2009 con qualificazione in Europa League all'ombra della Lanterna.

Gli ex in campo

In campo saranno diversi gli ex che hanno vestito la casacca del club più antico d’Italia. Da Stephan El Shaarawy passando per Pierluigi Gollini, quest’ultimo una breve apparizione fra l’estate 2024 e gennaio 2025, fino ad arrivare a Lorenzo Venturino, fresco di passaggio della Capitale nell’ultima sessione di calciomercato. Non sarà della partita invece Tommaso Baldanzi, infortunatosi dopo la sfida di San Siro e out per un risentimento muscolare alla coscia sinistra.

L'occasione di mercato mancata

E poi c'è anche un'occasione di mercato che non è andata in porto. Riguarda Niccolò Pisilli che sarebbe stato richiesto proprio da De Rossi nel corso della finestra invernale di calciomercato. Ma proprio nel mese di gennaio, il giovane centrocampista della Roma ha trovato più spazio con Gasperini senza mai lasciare il campo.