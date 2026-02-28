Genoa, Vasquez: "Non abbiamo ancora fatto nulla, serve la fame della scorsa settimana"

Johan Vasquez, difensore del Genoa, ha presentato a Sky Sport il big match di questa sera con l'Inter. Di seguito le sue dichiarazioni: "Arriviamo a questa partita con l'atteggiamento positivo. Ma a San Siro è sempre dura, è anche bello giocare qui contro una squadra come l'Inter. Ci siamo allenati bene durante la settimana e vogliamo fare punti. Dobbiamo avere la fame della scorsa settimana. Dobbiamo avere continuità, non abbiamo ancora fatto nulla".