Genoa, Vasquez: "Dobbiamo essere perfetti, contro l'Inter sarà una sfida importante"
TUTTO mercato WEB
Prima della sfida di questa sera contro l'Inter al Giuseppe Meazza, ai microfoni di DAZN ha parlato così il centrale del Genoa Johan Vasquez. "Il mister lo dice sempre, dobbiamo essere perfetti. E' un'ambizione che abbiamo tutti quanti, dobbiamo avere grandi motivazioni. Sarà una sfida importante".
Altre notizie Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Le più lette
2 Juventus, per la porta ci sono anche Carnesecchi e Restes. Inter, Bastoni tra rinnovo e l’interesse del Barcellona. Il Liverpool sempre su Dumfries. Goretzka occasione a parametro zero
Ora in radio
Primo piano
Protocollo VAR, simulazioni e perdite di tempo. Ecco le nuove regole dell'IFAB: si parte dal Mondiale
Serie A
"Milan col coeur in man. Vicini alle vittime del tram": lo striscione di San Siro durante Inter-Genoa
Serie B
Serie C
Pronostici
Calcio femminile
Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"