Genoa, Vasquez al 45: "La partita non è già vinta, dobbiamo avere lo stesso atteggiamento"
Johan Vasquez, capitano del Genoa, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del secondo tempo col Torino: "La partita non è già vinta, non è finita fino alla fine. Non dobbiamo sottovalutare nessuno, mantenendo lo stesso atteggiamento del primo tempo".
