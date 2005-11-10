Genoa, Vasquez da leader: "Dobbiamo trainare i nuovi per migliorare"
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Giuseppe Lenoci
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Oggi alle 19:19Serie A
autore Giuseppe Lenoci
25.10.2026 19:19Serie A
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Dopo la vittoria ottenuta nello scontro diretto contro il Venezia, Johan Vasquez ha commentato il match ai microfoni di DAZN: "Sapevamo che loro sarebbero ripartiti nella ripresa al meglio. Possiamo ancora migliorare in campo, ma sono contento per l'impegno dei miei compagni che non hanno mollato fino alla fine. Sono contento dei tre punti. Dopo la sosta ci siamo uniti: tanti nuovi acquisti non parlano italiano e ci voleva tempo, dobbiamo portare la squadra sul pezzo soprattutto noi che siamo qui da un po'. Sono tre punti pesanti e ora la testa deve essere già alla prossima partita".
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