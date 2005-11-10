Autogol di Vasquez e la Fiorentina torna in partita: Genoa avanti ma per 2-1 a Marassi
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Andrea Piras
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Oggi alle 16:33Serie A
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10.10.2026 16:33Serie A
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La Fiorentina riapre i giochi al “Ferraris” segnando la rete del 2-1 contro il Genoa. Traversone basso dalla destra di Jimenez deviato da Johan Vasquez sotto porta. Il pallone si insacca alle spalle di Bijlow con i viola che tornano in partita.
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