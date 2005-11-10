Genoa, Vasquez: "Siamo con De Rossi. Wiafe, Puzcka e Robinho Jr? Hanno mentalità"

Nel corso dell'intervista all'edizione genovese de La Repubblica, il capitano del Genoa Johan Vasquez ha parlato dei giovani Puzcka, Wiafe e Robinho Jr: "Credo che loro tre abbiamo la giusta mentalità. Sono convinto che per essere un giocatore di Serie A oltre al talento serva proprio la mentalità. Loro si sono meritati il fatto di stare con noi e per quello nelle ultime gare hanno avuto le loro occasioni.

Noi possiamo aiutarli anche a capire che non è tutto facile solo perché ora ci sono e hanno fatto il loro esordio e questo lo facciamo per prima cosa con il nostro esempio. Credo che gli esempi valgano più di molte parole. Ma sono degli uomini bravi e sottolineo questo fattore perché di calciatori ce ne sono tanti, ma qui servono uomini e persone".

Infine un pensiero anche su Daniele De Rossi: "Credo che lui lo sappia e per quello lo abbia detto. A me personalmente non piace essere un giocatore politico e dire se siamo con lui. Preferisco far parlare il campo dove non si può essere bugiardi. Noi diamo tutti per il Genoa e per lui. Siamo sempre professionisti e siamo uniti in questa strada. Siamo con il mister, lui è con noi e con la società e dobbiamo continuare così".