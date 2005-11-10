Genoa, Vasquez senza giri di parole: "Dobbiamo avere l’umiltà sempre di parlare di salvezza"

Intervistato dall'edizione genovese de La Repubblica, il capitano del Genoa Johan Vasquez ha parlato della stagione in corso e di cosa stia mancando: "Credo che la sfortuna o la fortuna la cerchi tu. Credo che al di là di tutto anche tenendo conto dei nuovi arrivati nei quali dobbiamo avere fiducia serve un po’ di tempo. La classifica in una settimana cambia tanto, siamo ancora in quella fase che quando vinci o perdi sali o scivoli di tre, quattro posti. Il campionato è ancora lunghissimo, dobbiamo pensare partita per partita".

Sull'obiettivo finale prosegue: "Dobbiamo avere l’umiltà sempre di parlare di salvezza. E’ presto ma bisogna avere la testa sulle spalle. Dobbiamo andare avanti partita per partita. Per la mia esperienza, anche se poca ma ho vissuto due retrocessioni, alla fine non si tratta del gruppo, non si tratta di che giocatori hai, se hai qualità o no.

La mia esperienza mi porta a dire che in questi momento dobbiamo essere uomini. Dobbiamo essere gruppo e ci vuole tanta umiltà per riconoscere gli errori e gli spagli e non iniziare a puntare con il dito. In fondo la classifica dice una cosa e se siamo lì è perché forse stiamo sbagliando qualcosa e dobbiamo riconoscerlo e lavorare su quello. Ma come ho detto servono uomini per costruire questa salvezza".