Ghilardi è diventato un titolare della Roma: la stagione era iniziata con 12 panchine (e 0 minuti) consecutive

Uno dei protagonisti della gara di ieri sera fra Roma e Milan giocata all'Olimpico e terminata 1-1 è stato Daniele Ghilardi, difensore classe 2003 prelevato dai giallorossi quest'estate dal Verona per circa 10 milioni di euro complessivi.

Un'operazione economicamente importante per un giocatore che, almeno nei primi mesi della stagione, è stato una sorta di oggetto misterioso. Gian Piero Gasperini infatti sembrava non vederlo proprio, col difensore che ha fatto il suo debutto solo il 29 ottobre nel finale di partita contro il Parma. Mentre l'esordio dal primo minuto è arrivato a fine novembre contro il Midtjylland.

Se nelle sfide europee l'ex Verona si era comunque ritagliato un po' di spazio, in campionato per Ghilardi sembrava non esserci spazio. Almeno fino inizio anno. Dal 6 gennaio, giorno in cui la Roma ha vinto in casa del Lecce 2-0, Ghilardi è infatti entrato in campo e da quel momento non è più uscito, mettendo insieme 5 presenze consecutive dal primo minuto. Lecce, Sassuolo, Torino, Stoccarda e ora Milan. Cinque sfide che hanno cambiato radicalmente il suo status, portandolo a diventare uno dei tre titolari della linea arretrata. Merito di Gasperini che ci ha lavorato, della società che ha saputo aspettarlo, e ovviamente suo che ha saputo sfruttare l'occasione quando si è presentata.