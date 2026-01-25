Roma, Ghilardi: "Giocando, la fiducia cresce. All'inizio dovevo capire le richieste del mister"

Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo l'1-1 casalingo contro il Milan: "Abbiamo creato molto, purtroppo non abbiamo finalizzato se non con il rigore del secondo tempo. Nel primo potevamo fare di più e non andare poi in svantaggio. Siamo comunque riusciti a recuperare, un pareggio è meglio di una sconfitta. Va bene così, anche se preferivamo vincere".

Da mai impiegato a titolare fisso, come sta vivendo questo cambiamento nelle dinamiche interne?

"Ultimamente sto trovando minuti e sono contento, nei primi tempi dovevo adattarmi alle richieste del mister, ora sono felice di ricevere la sua fiducia e spero di ripagarlo".

Sta ricevendo qualche aiuto particolare?

"Il lavoro del mister aiuta molto, così come i compagni. E poi giocando si trova sempre più fiducia per poter fare meglio".