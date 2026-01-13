Roma, Ghilardi: "Daremo il massimo, la Coppa Italia è un obiettivo"
Daniele Ghilardi, difensore della Roma, ha parlato a SportMediaset prima della sfida contro il Torino. Le sue parole: "La Coppa Italia è un obiettivo, ovviamente dobbiamo vedeere che vince, ma cercheremo di passare il turno e andremo al massimo".
Avete a proposito di Torino riguardato quel gol di Simeone, insomma fu la prima sconfitta della Roma di sette dolorose.
"No perché poi oggi si pensa anche a dove sarebbe la Roma con qualche punto in più. Sarebbe più facile, comunque no, abbiamo riguardato il gol ma è successo tanto tempo fa, siamo anche cresciuti secondo me e daremo il massimo per battere il Torino questa volta".
