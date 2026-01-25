Napoli, rilancio Meret. Ghoulam: "Non dimentichiamo che ha vinto 2 Scudetti"

L'ex terzino del Napoli, Faouzi Ghoulam, ha parlato dagli studi di Sky Sport a pochi minuti dall'inizio del big match fra gli azzurri e la Juventus, a Torino. Una partita che potrà dire molto sul prosieguo della lotta Scudetto, con le due squadre che inseguono i tre punti per rimanere in scia dell'Inter, capolista.

Queste le parole di Ghoulam, a partire dalla scelta di rilanciare Meret titolare al posto dell'infortunato Milinkovic-Savic: "Meret ha vinto due scudetti, lo stiamo dimenticando velocemente. Dire che non è in forma è poco. Oltre alla spalla, arrivava dalla frattura al metatarso. Non si allena e non gioca con continuità da tanto tempo. Lui è un portiere fortissimo, di spessore internazionale, farà sicuramente il suo. Ma oggi con l'emergenza che c'è al Napoli, Conte non aveva altra scelta se non quella di metterlo in campo titolare".

Le formazioni di Juventus-Napoli

JUVENTUS (4-2-3-1); Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao, McKennie, Yildiz; David. A disposizione: Perin, Huli, Gatti, Koopmeiners, Zhegrova, Adzic, Kostic, Openda, Miretti, Neto, Cabal

Allenatore: Luciano Spalletti

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Gutierrez, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. A disposizione: Contini, Ferrante, Lukaku, Olivera, Giovane, Beukema, Prisco, De Chiara

Allenatore: Antonio Conte