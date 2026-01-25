Stravince la Juve, ma il Napoli protesta. Ghoulam: "Ogni weekend ne parliamo..."

La Juventus stende il Napoli a Torino: i bianconeri superano 3-0 i rivali, rilanciandosi nella lotta per un posto in Champions e vivendo una serata che certifica la crescita recente, sotto la guida di Luciano Spalletti.

Dagli studi di Sky Sport l'ex terzino azzurro Faouzi Ghoulam ha commentato l'esito della sfida, facendo notare però che il risultato finale sia stato fin troppo severo nei confronti della squadra di Conte.

Queste le sue parole: "La Juve ha meritato la vittoria, il 3-0 finale forse è un po' troppo per quello che si è visto in campo. Comunque è stata davvero una bella partita, con i due allenatori che cercavano di rispondersi l'uno con l'altro". Poi un appunto, probabilmente in riferimento al possibile rigore chiesto dal Napoli: "Mi dispiace per gli episodi dentro alla partita che possono condizionare il risultato. Un aspetto di cui ci ritroviamo a parlare in ogni weekend".

Queste sono state le parole dell'ex arbitro Luca Marelli, dagli studi di Dazn, sull'episodio del rigore chiesto da Hojlund: "Bremer-Hojlund siamo molto al limite. Io vedo un braccio attorno al collo di Hojlund, che è vero che si lascia andare facilmente ma il contatto c'è e avviene ancor prima che parta il pallone. Vergara-Kalulu invece non c'è niente secondo me perché Vergara si lascia andare. Ma Bremer-Hojlund il contatto è evidente".