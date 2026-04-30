Giannini: "Gasperini era più importante, Ranieri più debole. La proprietà bada al sodo"

Giuseppe Giannini è uno dei volti storici della Roma e quindi il suo è un parere che nella Capitale ha sempre un peso specifico importante. Intervistato da Il Tempo, l'ex centrocampista ha parlato della corsa a un posto in Champions League: "È obbligatorio crederci, anche se non è facile. È brutto parlare di sfortuna, ma la Roma - come si legge su VoceGiallorossa.it - è stata leggermente sfortunata. La partita con la Juve ha un po' capovolto l'annata".

La Roma ha fatto la scelta di puntare su Gian Piero Gasperini, mandando via Claudio Ranieri: "È normale che la proprietà guardi un po' più al sodo. L'uomo più importante era Gasperini, l'allenatore che deve ancora concludere un campionato, e chiaramente hanno lasciato spazio e libertà di azione a lui. Hanno tolto Ranieri, che era leggermente più debole, pur avendo fatto grandi cose nella Roma. Oltretutto, ci sono state dichiarazioni che hanno sorpreso tutti perché Ranieri è una persona che ha sempre dimostrato grande controllo".