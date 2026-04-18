Roma, Giannini sul ritorno di Totti: "Gli darei un ruolo simile a quello di Ranieri"

L'ex capitano della Roma, Giuseppe Giannini, ha parlato di alcuni temi caldi di casa giallorossa a Soccermagazine.it. A partire dal ritorno in società da parte di Francesco Totti: "Lui ha sempre esternato il desiderio di contare, di determinare, di essere parte integrante della stanza dei bottoni. Gli darei un ruolo un po’ simile a quello che ha Ranieri, insomma. Un ruolo da supervisore, da dirigente che possa in qualche modo dire la sua e decidere insieme all’allenatore e al direttore sportivo, chiaramente".

Poi sul momento della squadra di Gasperini: "Cosa succede alla Roma? Posso immaginare, ma da fuori è sempre molto difficile. Mancano ancora alcune partite e a Roma c’è sempre questo desiderio, questa speranza che si possa rientrare in corsa, anche se davanti ci sono due squadre come Como e Juventus che stanno viaggiando molto bene e anche forte".

Giannini ha parlato anche delle colpe da attribuire a più parti: "Quando ci sono delle colpe vanno sempre suddivise con tutte le componenti, dalla società ai giocatori, dai vertici allo staff. Tutti, insomma, avrebbero colpe se non dovesse arrivare l’obiettivo, ma comunque – leggendo anche le interviste – era un obiettivo che si erano prefissati i nuovi arrivati come i tecnici e lo staff, piuttosto che la proprietà. Non so se sia così o meno, ma per questo mi rimane difficile dire se sia un’annata deludente o meno. Aspetterei".