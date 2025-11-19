Tare sogna un Milan da scudetto, le confessioni di Perin: le voci dal SFS di Torino

“Sarei un bugiardo se dicessi di non volere scudetto o Champions League”. Igli Tare, direttore sportivo del Milan, era tra i protagonisti più attesi del primo giorno del Social Football Summit di Torino, e non ha deluso le aspettative. Tra aneddoti su Lotito e le ambizioni rossonere, il dirigente albanese si è raccontato a 360 gradi.

Un altro momento saliente della giornata torinese è stato l’intervento di Mattia Perin. In un panel dedicato alla salute mentale dei calciatori, il portiere della Juventus ha raccontato le sue difficoltà: “Ho pensato di smettere con il calcio”. Ora per lui si possono riaprire le porte del Genoa: lo vuole De Rossi.

A proposito di emozioni, hanno colpito quelle di Claudio Fenucci. L’amministratore delegato del Bologna si gode il ciclo dei suoi e non dimentica da dove è partito: “È iniziato tutto con Sinisa Mihajlovic. A Casteldebole abbiamo la sua foto e guardiamo ogni giorno il suo sorriso”.

Tantissimi i protagonisti dell’evento torinese, che andrà avanti anche nella giornata di mercoledì all’Allianz Stadium di Torino. Di seguito i link agli interventi più importanti del primo giorno.

