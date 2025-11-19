Kean c’è, Vlahovic nì: Fiorentina-Juventus tra grandi ex e recuperi

Dei due ex, uno ci sarà e l’altro probabilmente no. Fiorentina-Juventus, classifica a parte, è uno dei big match della prossima giornata del campionato di Serie A, pronto a riaprire i battenti dopo la sosta per le nazionali. La gara è in programma sabato 22 novembre alle ore 18 allo stadio Artemio Franchi.

Qui Firenze. Ottime notizie per il tecnico viola Paolo Vanoli: Kean, ex della gara, è tornato ad allenarsi in gruppo. L’attaccante italiano aveva dovuto rinunciare al doppio impegno con la Nazionale per il problema alla caviglia accusato dopo la trasferta di Mainz, ma è pronto a riprendere il suo posto da titolare nell’attacco viola. Meno probabile, invece, la presenza di Robin Gosens.

Qui Torino. Anche il bianconero Luciano Spalletti dovrà fare a meno di rinforzi su sinistra o centro sinistra: Juan Cabal e Llody Kelly hanno lavorato a parte. In entrambi i casi serve la massima cautela. Ce la si potrebbe risparmiare per Dusan Vlahovic, ma ovviamente non sarà così: gli esami hanno escluso lesioni, ma nella giornata appena conclusa il centravanti serbo - come l’ex compagno Kean, anche lui sfida il suo passato - si è sottoposto a terapie ed è abbastanza improbabile che possa essere della gara dall’inizio.