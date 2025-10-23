Gilardino: "Allegri un punto di riferimento, ha già dato identità al suo Milan"

Nel corso dell’intervista rilasciata ai canali ufficiali del Pisa alla vigilia della gara con il Milan, il tecnico nerazzurro Alberto Gilardino ha parlato così dell’avversario e del suo allenatore: “È una squadra che ha ritrovato grandissima compattezza difensiva, è merito di Allegri, che ha esaltato anche le qualità dei singoli. Ha giocatori che fanno la differenza: tecnica, fisico, velocità, però riuscire a dare una mentalità così velocemente è stato merito suo”.

Allegri?

“È un punto di riferimento, è un allenatore molto preparato, che ha guidato top club e ha vinto. È riuscito a dare subito un’identità al Milan, questa è la sua forza”.

Cos’è stato il Milan per lei?

“Una parte della mia carriera in cui ho vissuto momenti bellissimi. Con quel gruppo e Ancelotti abbiamo vinto tutto, ho un ricordo bello ed emozionante di quelle stagioni e della mia crescita dopo Parma. Ritrovarlo fa un effetto particolare, ma è sempre un piacere tornare in uno degli stadi più belli del mondo. Fa sempre un certo effetto”.