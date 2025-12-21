Gilardino a sedere nel finale di Cagliari-Pisa: "Ero ammonito, ho lasciato spazio al mio vice"

Alberto Gilardino è intervenuto in sala stampa al termine del match tra Cagliari e Pisa per commentare il pareggio ottenuto in Sardegna a un minuto dalla fine. Queste le sue dichiarazioni riportate da TuttoCagliari.net: "Rispetto alla partita di Lecce, oggi faccio i complimenti ai ragazzi per come hanno approcciato alla gara. Nel primo tempo siamo andati molto bene, siamo andati in vantaggio e lì dovevamo chiudere la partita. È difficile giocare qui, abbiamo subito troppo per 20' e preso due gol che non dovevamo prendere. Dobbiamo lavorare di più, anche se negli ultimi minuti abbiamo avuto una grande reazione".

Sui subentrati: "Hanno dato energia e qualità. Il loro ingresso è un beneficio per tutto. Folorunsho era solo in area con 5 di noi e sul secondo gol abbiamo sbagliato la lettura. Ci portiamo a casa un punto preso su un campo difficile".

Sull'ultimo quarto d'ora: "Ero ammonito e ho preferito lasciare il posto al mio secondo. Non voglio cercare alibi. Venire a Cagliari e pareggiare vuol dire che siamo vivi".

Sulla buona prestazione del Pisa: "Abbiamo fatto tante buone prestazioni, soprattutto fuori casa. Oggi abbiamo ritrovato quella spensieratezza che ci mancava. C'è da migliorare e lavorare, ma le sensazioni sono buone"