Due punti persi o un punto guadagnato? Gilardino: "Ci portiamo a casa questo pareggio"

Alberto Gilardino, tecnico del Pisa, ha commentato così a Sky Sport il pareggio per 2-2 ottenuto oggi a Cagliari a un minuto dalla fine: "Rispetto alla trasferta di Lecce, dove ero stato molto critico coi miei ragazzi per la prestazione, ho visto la risposta di carattere, determinazione e proposta che avevo chiesto. Abbiamo fatto molto bene, trovando anche il vantaggio a fine primo tempo. Nel secondo tempo sono venute fuori le qualità del Cagliari, ma non possiamo e dobbiamo prendere due gol così. Dobbiamo continuare a lavorare sui principi tattici. Poi c'è stata una reazione importante da parte di chi è entrato, abbiamo pareggiato e avremmo pure potuto vincerla alla fine".

Sono due punti persi o è un punto guadagnato?

"Ci portiamo a casa questo punto per come si era messa la gara. Il Cagliari ha giocatori di qualità come Esposito, Gaetano, Borrelli, o giocatori di gamba come Palestra e intensi come Folorunsho. Non è facile venire qui, secondo me faticheranno in tanti. C'è da lavorare e dobbiamo andare avanti, ora ci aspetta una partita bellissima con la Juve".

Cosa si aspetta dal mercato di gennaio?

"Parlo ogni giorno col club. Sono contento della squadra, ma è normale che ci saranno delle valutazioni per arrivare pronti a gennaio. Se ci dovesse essere l'opportunità di portare a Pisa dei giocatori con una determinata mentale, lo valuteremo".