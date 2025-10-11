Gilmour: "McTominay ha ancora il tocco magico. Momento complicato, tornerà forte"

Billy Gilmour, centrocampista del Napoli impegnato con la Scozia, è stato intervistato nel ritiro della sua nazionale dal Daily Mail. Cominciando dal nuovo compagno di squadra De Bruyne: "Quando uno come Kevin firma, tutti sanno che giocatore è. E lo vediamo ogni giorno, in allenamento e in partita. Quando arriva un campione del genere è sempre positivo. Tutti i nuovi ragazzi che sono entrati hanno fatto bene, ma per me si tratta di mettermi in gioco con questi grandi e provare a guadagnarmi minuti, divertendomi".

Quindi a Gilmour viene chiesto se il connazionale e compagno anche nel club McTominay, tra i protagonisti assoluti dell'ultimo Scudetto vinto dal Napoli, abbia ancora il suo tocco magico: "Certo che sì. L’anno scorso è stato l’MVP del campionato, ha segnato tantissimi gol importanti per noi. Si vede quanto i tifosi lo stimino. Ha avuto un momento complicato, ma sono sicuro che tornerà forte come sempre".

Gilmour è stato tenuto fuori dai titolari nell'ultima partita della Scozia, contro la Grecia. Spiega lui stesso: "Non è mai bello stare in panchina, a nessuno piace ma fa parte del gioco. Devo dimostrare, ogni volta che entro, che merito di giocare dall’inizio. Vale per tutti. È normale essere un po’ delusi quando scopri che parti fuori, ma poi ci pensi, ti rimetti in carreggiata e in allenamento aiuti i titolari a prepararsi al meglio. Devi essere totalmente dentro al gruppo. Non serve lamentarsi o cercare scuse: siamo un gruppo unito. Però, quando entro, voglio far vedere al mister che ha sbagliato a lasciarmi fuori. Bisogna avere una mentalità positiva".

In conclusione al centrocampista del Napoli viene chiesto se qualificarsi al Mondiale avrebbe un peso maggiore rispetto allo Scudetto vinto col Napoli: "Beh, il primato della Serie A è qualcosa di speciale, davvero. Ma giocare un Mondiale è il sogno di ogni bambino scozzese".