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Esclusiva TMW

Giordano: "Napoli, Allegri è l’uomo giusto per ripartire. La Lazio può puntare alla Champions in caso di vittoria"

Esclusiva TMW
Marco Piccari
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Marco Piccari
Oggi alle 08:08Serie A
08.11.2026 08:08Serie A
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I giocatori del Napoli devono dare un segnale e Allegri è l'unico che può far ripartire gli azzurri. Gattuso ha dato mentalità e gioco.
FotoTUTTOmercatoWEB

Parlando in esclusiva a TMW, Bruno Giordano, ex bomber di Napoli e Lazio, analizza il momento delle due squadre alla vigilia della sfida, soffermandosi sulle difficoltà degli azzurri e sulla sorprendente partenza della formazione biancoceleste.

Il Napoli, affrontando la Lazio prima in classifica, può trovare gli stimoli per ripartire?
"Dopo l'ultima partita di Champions League è emerso uno spogliatoio in grande difficoltà. Giocando contro la prima in classifica, sono sicuro che i giocatori daranno tutto per evitare ulteriori critiche da parte dell'ambiente. È vero che la rosa è ridotta all'osso, ma i calciatori importanti che ci sono possono fare la differenza".

Nella situazione del Napoli, chi ha più responsabilità: il presidente per il mancato mercato, Allegri o i giocatori?
"Il mercato non credo sia un problema. Il Napoli è una squadra forte, forse bisognava inserire qualche giovane in più nella rosa. Anche perché già l'anno scorso c'erano stati segnali di un ciclo arrivato al capolinea. Faccio fatica a dare un giudizio su Allegri, perché non ha mai potuto schierare una formazione tipo".

Secondo te, Allegri può uscire da questa situazione?
"Io credo che soltanto Massimiliano Allegri possa far ripartire il Napoli. Tra l'altro, mi dicono che i giocatori siano ancora dalla sua parte, nonostante tutto. Ora sono proprio loro che devono fare molto di più e sono convinto che Max possa trovare la strada giusta. Certo, domani contro la Lazio lo attende una partita complicata e, considerando che poi arriverà la sosta, bisogna evitare la sconfitta, perché avrebbe ripercussioni molto lunghe".

In caso di sconfitta contro la Lazio, secondo te De Laurentiis confermerà Allegri?
"Io credo di sì. Non ci sono altri allenatori che possano subentrare e garantirti qualcosa in più rispetto ad Allegri. Eviterei di perdere tempo e continuerei con lui".

In che cosa ti ha stupito la Lazio in questo avvio di campionato?
"Mi ha stupito soprattutto la capacità di cambiare rotta dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. Da quel momento Gattuso ha fatto qualcosa di incredibile: ha costruito la squadra nella testa e nel gioco".

Quale giocatore ti ha sorpreso maggiormente?
"È sorprendente il rendimento di Belayane, che l'anno scorso non trovava spazio e considerazione neanche nelle amichevoli del giovedì. Molto bene anche Floriani, che ha avuto un ottimo impatto".

Nella Lazio può pesare la mancanza di Zaccagni?
"Sì, è un'assenza pesante per la Lazio, perché è un giocatore in grado di dare tempi di gioco importanti. Tuttavia, credo che Noslin esterno e Pinamonti punta centrale possano dare molto. È una partita aperta a qualsiasi risultato per entrambe le squadre".

Se la Lazio batte il Napoli, che campionato può fare?
"Se vince a Napoli, la Lazio può puntare alla zona Champions, ma non allo scudetto. Sarebbe comunque qualcosa di incredibile, considerando la situazione in cui è nata questa squadra".

© Riproduzione riservata

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