Benevento, Siatounis dopo il pari con l'Avellino: "Peccato, avremmo meritato la vittoria"

Antonis Siatounis, centrocampista del Benevento, ha parlato in conferenza stampa dopo il derby contro l'Avellino. Queste le sue parole riportate da TuttoAvellino.it.

"Quarto gol stagionale, sono molto contento, un po' rammaricato perché avremmo meritato la vittoria, ma siamo felici di questa gara. Fare quattro gol non me lo sarei aspettato ma sono contento di questo e dobbiamo continuare così”.

Terzo pareggio di fila in casa, c'è più rammarico oggi o nelle gare con Catanzaro e Vicenza?

“Credo oggi perché era un derby, ma anche il 2-2 con il Vicenza o il gol alla fine con il Catanzaro. Peccato sono 6 punti persi, ma la prestazione è stata buona e c'è da continuare così”.

L'Avellino?

“Squadra forte, con giocatori forti e un grande centrocampo. Abbiamo risposto alla grande sia dal punto di vista tattico che fisico. Non trovo nulla che sia andato storto oggi, solo il gol preso, il calcio è questo purtroppo”.