Avellino, Palmiero dopo il pari con il Benevento: "Serve uno step in più"

Luca Palmiero, centrocampista dell'Avellino, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio contro il Benevento. Queste le sue parole riportate da Tuttoavellino.it.

"Sono contento del contributo che sono riuscito a dare. Conta sempre farsi trovare pronti, conta il lavoro quotidiano e quando ti viene data l'occasione di far bene devi farti trovare pronto. Con il Pisa la squadra aveva fatto bene e come si dice squadra che vince non si cambia, quindi magari mi aspettavo di partire in panchina. Cosa manca a questo Avellino? Rispetto a Chiavari un miglioramento c'è stato, avevamo approcciato bene. Non è facile venire qui e imporre il gioco. Abbiamo perso troppi palloni, bisogna migliorare nella gestione del pallone, perchè da nostri errori loro sono stati pericolosi. Poi come ha detto il mister, ci serve fare uno step in più di crescita”.

Il dualismo con Palumbo?

“Nessun dualismo, io supporto Martin e lui supporta me. E' un dualismo che c'è dal primo giorno e mi auguro che prima o poi questa tiritera finisca”.