Lazio prima ma Olimpico vuoto? Insegno: "Godimento a metà. Ma continuiamo la protesta"
Andrea Piras
Da una parte la corsa in vetta alla classifica della squadra di Gennaro Gattuso. Dall'altra la contestazione dei tifosi. E' la contraddizione in casa Lazio. Il popolo biancoceleste, da sempre in rotta con il presidente Lotito, ha scelto da diverso tempo di lasciare vuoti gli spalti dell'Olimpico optando per seguire la squadra solamente in trasferta.
Di questa situazione ha parlato Pino Insegno, noto tifoso laziale, che dal palco del "Festival dello Spettacolo" ha commentato anche le vicende laziali:
"Il problema di quest'anno è che la Lazio vince e noi non andiamo allo stadio, questo è l'ossimoro. È una situazione un po' particolare, un godimento a metà. Mi dispiace solo dire ai miei figli che non possiamo andare allo stadio, ma dobbiamo continuare questa protesta".