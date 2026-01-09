Giovane come Muriel? È l'attaccante perfetto per tutti i ruoli d'attacco (ma costa)

Perché l'Atalanta vuole Giovane Santana do Nascimento? I motivi sono diversi. Il primo è che ha appena compiuto 22 anni, sta giocando nel Verona ed è l'unico realmente positivo di una stagione che non è iniziata benissimo - prova ne è il penultimo posto in coabitazione con la Fiorentina - e, almeno da par suo, non è quasi mai insufficiente. Secondariamente perché è rapido e forte, ha un discreto tiro e può giocare in praticamente tutti i ruoli d'attacco. Infine può essere inserito come seconda punta con Scamacca e Krstovic, qualora si dovesse optare per una formazione più coperta rispetto al solito 3-4-2-1 che assomiglia molto a quello di Gasperini.

Ecco, Giovane può essere il Muriel dei prossimi anni. Ancora più giovane rispetto al colombiano, con grandi margini di miglioramento, con l'opportunità di poterlo schierare in qualsiasi ruolo. Piaceva a Inter e Milan, era la prima scelta per la Roma qualora Raspadori avesse detto di no: il sì non è ancora arrivato ma l'Atalanta cerca di bruciare (giustamente) la concorrenza.

Certo, costa. Perché sono 20 milioni di euro per chi ha giocato solamente 14 partite in A. È però un investimento, perché se dovesse essere centrato potrebbe anche arrivare a livelli (di cessione) tranquillamente dai 50 milioni in su, essendo un attaccante.