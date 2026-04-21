Inter, Calhanoglu: "In Germania avevo già segnato di testa, ho avuto anche fortuna"

Hakan Calhanoglu, centrocampista dell'Inter, è stato intervistato da Canale 5 al termine della sfida vinta per 3-2 sul Como nella semifinale di ritorno di Coppa Italia: "In Germania avevo già segnato di testa, ho avuto un po' di fortuna e sono contento di aver cambiato la partita. Si sa che è difficile giocare contro il Como, perché sanno giocare ma nel secondo tempo abbiamo fatto il nostro. Il nostro obiettivo sono questi due trofei, siamo contenti di essere in finale e vogliamo chiudere il campionato il prima possibile".