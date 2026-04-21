Inter, Sucic: "Felice di questa vittoria, la nostra qualificazione per la finale è meritata"
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Petar Sucic, centrocampista dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Canale 5 dopo la semifinale di ritorno di Coppa Italia vinta per 3-2 in rimonta sul Como: "Naturalmente sono molto felice, è stato bellissimo e alla fine credo che abbiamo meritato questa vittoria. Non è mai facile contro di loro, li abbiamo rimontati anche in campionato. Abbiamo dimostrato ancora una volta la nostra mentalità. Volevo vincere quando sono venuto qui, farlo al mio primo anno sarebbe fantastico, speriamo di vincere sia il campionato che la Coppa Italia".
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