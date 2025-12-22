Milan, Maignan può partire a parametro zero: come sostituto si pensa a Ozer del Lille

Sguardo in porta in casa Milan. La formazione rossonera è alla ricerca di nuovi innesti per il mercato di gennaio, Fullkrug e Disasi su tuitti, ma deve anche guardare la situazione di quei giocatori che sono in scadenza il prossimo giugno. Uno di questi è Maignan che potrebbe lasciare i rossoneri a parametro zero. La società non si farà cogliere impreparata e sta cercando eventuali sostituti. Uno di questi, riporta l'edizione odierna di Tuttosport, potrebbe essere Berke Ozer del Lille.

Ad ottobre l'estremo difensore è finito al centro della bufera per aver lasciato il ritiro della Nazionale turca senza autorizzazione. Sulla questione aveva parlato anche il commissario tecnico Vincenzo Montella: "Non voglio dilungarmi troppo sul caso di Berke Özer, perché domani abbiamo una partita molto più importante. Stiamo lottando per qualificarci a un Mondiale a cui non partecipiamo da tanto tempo.

Ma quando ho mandato il primo invito a Berke, lui giocava ancora in seconda divisione. Durante il tour negli USA, prima che andasse al Lille, l’ho fatto giocare in due partite. Nella sua dichiarazione ha lasciato intendere che le nostre decisioni siano state influenzate dalle sue scelte personali. Se fosse stato così, non avrebbe giocato in quelle due partite. Per me è stata una grandissima delusione. Una delusione tale che qui nessuno ha il posto garantito".