Serie B, il Giudice Sportivo: in nove fermati per un turno. Gorgone fermato per 2 gare
Il Giudice Sportivo di Serie B, in base alle risultanze arbitrali dell’ultimo turno di campionato, ha squalificato nove giocatori per un turno. Si tratta di Fellipe Jack (Spezia), Simone Tronchin (SudTirol), Omar Correia (Juve Stabia), Stefano Di Mario (Virtus Entella), Jonas Harder (Padova), Manuel Marras e Andrea Papetti (Reggiana), Kike Perez (Venezia) e Daniel Tonoli (Modena).
Per quanto riguarda gli allenatori invece è stato fermato per due turni Giorgio Gorgone del Pescara (con ammenda di tremila euro) per “vere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto al Direttore di gara una critica irrispettosa, e per avere, inoltre, urlando, per tutto il tragitto che conduce agli spogliatoi, continuato a rivolgere all'arbitro espressioni ingiuriose”. Una giornata invece per Michele Mignani del Cesena “per avere, al 48° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale”.
Infine solo un club sanzionato con un’ammenda: si tratta del Monza che dovrà pagare tremila euro “per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato due bottigliette e numerosi bicchieri di plastica nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.
