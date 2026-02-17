Live TMW Como, Fabregas: "Non siamo pronti per vincere lo Scudetto. Chi lo pensa, sbaglia"

Giornata di vigilia in casa Como, domani a San Siro andrà in scena il recupero della 24ma giornata di Serie A contro il Milan. A breve Cesc Fabregas, allenatore dei lariani, interverrà in conferenza stampa per presentare la sfida. Diretta testuale a cura di TuttoMercatoWeb.

14.30 - Inizia la conferenza stampa.

Con il Milan non è mai arrivata la vittoria...

"Giocare bene non vuol dire sempre vincere, altrimenti il calcio verrebbe spiegato in una maniera diversa. Dobbiamo fare le cose giuste, cercare di fare le cose bene. Noi siamo una squadra e una società molto giovane, poi il percorso è quello. Non siamo pronti per andare a vincere lo Scudetto. So che abbiamo fatto bene, la classifica, la classifica... però per come conosco il calcio, dove io ad esempio dovevo sempre vincere con la migliore squadra e il miglior allenatore è così. Per noi il percorso non è sempre lineare, ma ti fa crescere. Ti fa vedere le cose da un'altra prospettiva. La strada è lunga e bella. Succeda quel che succeda. Quando si perde o quando si vince il mio messaggio è sempre lo stesso".

Con il Milan sempre avanti ma poi avete sempre perso. È successo anche l'anno scorso...

"Questo non si può decidere, chi fa o meno gol. Ti devi adattare. Continuerà a succedere. Non andiamo contro la superficialità del pensiero che una partita somiglia a quella dell'anno scorso. Per quello che stiamo facendo al Como vorrei qualcosa di diverso. Chi pensa che il Como sia preparato per vincere lo Scudetto sbaglia, lo dico dal primo giorno.