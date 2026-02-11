Serie C, il Giudice Sportivo: in undici fermati per un turno. Squalificato anche mister Di Bari

Il Giudice Sportivo di Serie C, in base alle risultanze arbitrali delle gare di ieri del Girone C, ha squalificato per una giornata undici giocatori. Si tratta di Gabriel Antonio Lunetta e Andrea Corbari (Catania), Alessandro Vinciguerra (Monopoli), Amedeo Benedetti e Cristiano La Sorsa (Trapani), Gerardo Fusco (Cavese), Andrea Gallo (Crotone), Federico Proia (Casertana), Paolo Dametto (Cosenza), Cheikh Sylla (Latina) e Lorenzo Colombini (Sorrento).

Fermato per un turno anche il tecnico del Casarano Vito Di Bari “in quanto, teneva un atteggiamento provocatorio nei confronti dei componenti della panchina avversaria”.

Per quanto riguarda le società sono state decise le seguenti sanzioni:

AMMENDA € 1.000,00

CATANIA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, posizionati nel Settore Tribuna A Inferiore Azzurro, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, durante il rientro degli Arbitri negli spogliatoi, tre palle di carta arrotolata delle dimensioni di una pallina da tennis e un accendino in prossimità del tunnel di ingresso degli spogliatoi, senza colpire alcuno. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione, in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti (ivi compresa la pericolosità dei lanci effettuati) rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.).

AMMENDA € 100,00

CAVESE per avere, i propri sostenitori, posizionati nel Settore Curva Sud, esposto, per tre minuti, uno striscione non autorizzato (di 20 metri per 1,5 metri). Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed.)