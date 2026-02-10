Giudice Sportivo, sono 7 i giocatori squalificati dopo la 24^ giornata: per Matic 2 turni di stop
Il Giudice Sportivo ha reso note le decisioni al termine della 24^ giornata di Serie A. Sono 7 i giocatori fermati: tra gli espulsi, due giornate di squalifica a Matic del Sassuolo (con 10mila euro di ammenda), una giornata di squalifica a Troilo del Parma (e ammenda da 2mila euro). Un turno di stop anche per Juan Jesus (Napoli) e Pobega (Bologna). Tra i giocatori non espulsi, arriva lo stop per Banda (Lecce), Marin (Pisa), Romagnoli (Lazio).
Entrano nella lista dei diffidati Dodo (Fiorentina), Aboukhlal (Torino), Britschgi (Parma), Gaetano (Cagliari), Marcandalli (Genoa).
Di seguito invece le ammende alle società:
- Ammenda di € 15.000,00: alla Soc. GENOA per avere suoi sostenitori, tra il 40° ed il 44° del primo tempo, lanciato tre monete in direzione di un Assistente due delle quali lo colpivano all'avambraccio ed alla schiena; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 10.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco alcuni petardi, un fumogeno ed alcune bottigliette di plastica; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS.
- Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 47° del secondo tempo, rivolto un coro becero nei confronti di altra tifoseria.
- Ammenda di € 2.000,00: alla Soc. BOLOGNA per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato un fumogeno ed alcuni bicchieri nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS
