Giudice Sportivo, tre calciatori squalificati in Serie A. Gilardino salta Pisa-Sassuolo

Sono tre i calciatori squalificati dal Giudice Sportivo, tutti per una giornata, all’esito delle gare della 22ª giornata del campionato di Serie A. Si tratta, nello specifico, di Lukasz Skorupski (Bologna, espulso), nonché di Tommaso Barbieri (Cremonese) e Arturo Calabresi (Pisa), questi ultimi perché ammoniti e già diffidati. Entrano in diffida Nicolò Barella (Inter), Marius Marin (Pisa), Zachary Atekhame (Milan) e Adrien Rabiot (Milan).

Un turno di stop anche per Alberto Gilardino, allenatore del Pisa ammonito nella gara con l’Inter, già diffidato.

Le proteste per la direzione arbitrale di Genoa-Bologna costano infine 15.000 euro di multa a Giovanni Sartori, responsabile dell'area tecnica del Bologna “per avere, al termine della gara. entrando sul terreno di giuoco pur non essendo inserito nella distinta di gara, contestato con veemenza l'operato del Direttore di gara utilizzando espressioni gravemente offensive, reiterando tale comportamento fino all'ingresso dello spogliatoio”.