Italiano dà i favori del pronostico alla Roma. Ma il Bologna ha voglia di sognare ancora

Il Bologna ha voglia di provarci. Con consapevolezza di tutto: della propria forza, dell'essere arrivati fin qui grazie alla vittoria della Coppa Italia, della forza della Roma e dell'ambiente particolarmente caldo che ci sarà all'Olimpico. I rossoblù arrivano all'euroderby coi giallorossi dopo l'1-1 dell'andata al Dall'Ara, con la gara di questa sera che dirà chi delle due accederà ai quarti di finale di Europa League.

Le parole di Italiano

"Siamo qui, abbiamo onorato questa competizione, con tante prestazioni ottime e un playoff fatto con merito. Era un nostro obiettivo passare e ora siamo qui contro una squadra forte e in un ambiente caldissimo: cercheremo di dire la nostra e faremo di tutto per mettere in difficoltà. Ci vorrà qualità in tutto quello che andremo a fare, poi grandissimo spirito e grandissima personalità, senza farci intimorire dallo stadio, proponendo quello che lo scorso anno ci ha portato a questa competizione. Siamo fieri di essere qua e domani ci giocheremo le nostre chance. Sappiamo il valore della Roma che è superiore al nostro, ma le partite di questa importanza possono nascondere qualsiasi sorpresa".

Le parole di Ravaglia

"Un mix incredibile di emozioni, già tornare all'Olimpico dopo la Coppa Italia è speciale. La Roma è una grandissima squadra che sta facendo un grande percorso da anni e l'atmosfera sarà incredibile, non vedo l'ora che inizi la partita. Il mio è un percorso che parte da lontano. Ho fatto il settore giovanile, poi ho fatto esperienze e sono tornato con Thiago Motta facendo anche partite importanti. Quella di domani sarà un'altra occasione per giocare con la squadra della mia città, sono onorato e sarà una grande responsabilità".