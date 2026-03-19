Roma pronta all'euroderby. Wesley parla di Como, per Gasp non ci sono differenze col Bologna

La Roma ha voglia di rispondere subito, dopo il pesante ko di campionato contro il Como. E l'occasione arriva con l'euroderby contro il Bologna, ottavo di finale di ritorno di Europa League dopo che l'1-1 dell'andata al Dall'Ara aveva lasciato tutto aperto in vista della gara all'Olimpico.

Le parole di Gasperini

"In questo momento out ci sono solo Soulé e Dybala. Non mi spaventa, noi siamo temprati a questi ritmi: abbiamo fatto una bella fatica a Como e siamo pronti al ritmo del Bologna. Non è detto che il riposo faccia bene, vedremo domani. Il Bologna in campionato è dietro, ma ora si sta riprendendo. Lo scorso anno era in Champions League... Non c'è differenza netta tra le due squadre e noi conosciamo bene l'importanza della partita e il fatto che potremmo andare anche oltre il novantesimo".

Le parole di Wesley

"A proposito dell'espulsione di Como, non era fallo, ero consapevole di essere ammonito e non volevo il rosso. Ero di lato, mi sono appoggiato perché l'avversario mi stava cadendo sopra. Dopo, ero convinto di non aver fatto fallo, ma per altri sì. Un episodio decisivo, che ha cambiato la partita. Per me è un sogno giocare in Europa, ci teniamo molto. Le carriere si costruiscono in questi tornei, richiedono il 100% della concentrazione. Domani dobbiamo farci trovare pronti".